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«Ростов» об отмене пенальти в ворота «Краснодара»: «Надеемся, нам расскажут, почему это не пенальти, а в других матчах такое идентифицируют как нарушение. Хотя»

Пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале отреагировала на решение судьи Никиты Новикова отменить пенальти в ворота « Краснодара » (0:1) в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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