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Царьград

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"Я его лично эвакуировал": капитаны первыми сбежали с тонущего парома у Кипра

"Я его лично эвакуировал": капитаны первыми сбежали с тонущего парома у Кипра

На терпящем крушение судне оказались закрыты двери, а пассажиров бросили на произвол судьбы.Оба капитана парома Filo Jet, затонувшего 30 августа у побережья Северного Кипра, покинули судно одними из первых.

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