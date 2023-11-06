В Астрахани швейное предприятие готовит широкий ассортимент изделий для бойцов СВО

От балаклав до палаток и водонепроницаемых костюмов. В ассортименте компании «Пара панд» более 300 наименований изделий - спецодежда, домашние и спортивные комплекты, головные уборы и балаклавы, палатки и водонепроницаемые костюмы.
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