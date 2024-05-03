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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

У нас начался долгожданный «бунт на корабле», так сказать! Наши замечательные соседи из Центральной Азии стали жертвами собственной пропаганды: уверовали, что это Россия зависит от их миграционных потоков, а не они – от возможности пристраивать в Россию своих граждан.

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Комментарии
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Марина Никулина
Если я правильно понимаю, киргизы и так не приезжали. У них поток направлен на ОАЭ
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18 час.
Галина глушкова
А мы прямо плачем от недостатка черно....х (всяких, глазых и прочее) из азиатских республик. Эти черно...е (всякие, глазые, и прочие) особи вредны также, как клещи в зеленой зоне.
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17 час.
Анатолий Зотов
О как! Смешно.
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