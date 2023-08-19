Военное обозрение

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Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

Сегодня примерно в 10:00 по московскому времени в районе военного аэродрома в Новгородской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

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