Baza: житель Калининграда терроризирует бывшую жену с дочкой

Жительницу Калининграда и ее дочку терроризирует бывший муж, который угрожает им расправой и превращает их квартиру в «газовую камеру».
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