Эксперт раскрыл цель убийства генерала Кириллова: попытка Украины показать «длинные руки»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стала его деятельность на посту начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России, также это очевидная попытка Киева впечатлить союзников и показать «длинные руки».