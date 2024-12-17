МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стала его деятельность на посту начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России, также это очевидная попытка Киева впечатлить союзников и показать «длинные руки».
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