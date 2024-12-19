Свердловский омбудсмен предложила работодателям учить детей мигрантов русскому языку

Готовить их к школе могут начать компании, где работают их родители.Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о необходимости готовить детей мигрантов к обучению в школе за счёт работодателей.
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