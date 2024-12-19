Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Искалечить и опидарасить урода, чтобы потом всю жизнь шхерился....Воронежскому студ...
  • Амара Карпова
    Золотые слова💯👍"Жена должна быть...
  • Silver Kont
    А с черножопыми нечего церемониться! Кому нужны, пусть завозят, но именно к себе, с полной ответственностью за них! Н...Три неудобных воп...

Свердловский омбудсмен предложила работодателям учить детей мигрантов русскому языку

Свердловский омбудсмен предложила работодателям учить детей мигрантов русскому языку

Готовить их к школе могут начать компании, где работают их родители.Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о необходимости готовить детей мигрантов к обучению в школе за счёт работодателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Зачем вообще нужны эти дикие зверюшки?!😱
Ответить
21 час.
Александр Котов
мерзлякова совсем дура? Может ей к доктору давно пора.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх