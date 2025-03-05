Стало известно, как Трамп загоняет Европу в кабальную зависимость от США

Политолог Перенджиев: Европа попадет в зависимость от США из-за кредитов для ВСУ Европа попадет в кабальную зависимость от США из-за кредитов на покупку оружия для Украины, заявил news военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.