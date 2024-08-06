«Вечная мышь» отменяется: Logitech заявила, что не будет выпускать периферию с п...

«Вечная мышь» отменяется: Logitech заявила, что не будет выпускать периферию с платной подпискойКомпания Logitech успокоила пользователей: компания не собирается выпускать «вечную мышь» с апгрейдами по подписке, информация о которой взбудоражила интернет-сообщество.