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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Вечная мышь» отменяется: Logitech заявила, что не будет выпускать периферию с п...

«Вечная мышь» отменяется: Logitech заявила, что не будет выпускать периферию с п...

«Вечная мышь» отменяется: Logitech заявила, что не будет выпускать периферию с платной подпискойКомпания Logitech успокоила пользователей: компания не собирается выпускать «вечную мышь» с апгрейдами по подписке, информация о которой взбудоражила интернет-сообщество.

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