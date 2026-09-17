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Регионы России

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ИИ-продакшн Fountain 0 выпустила фильм Odysseus: The Fall

ИИ-продакшн Fountain 0 выпустила фильм Odysseus: The Fall

Студия ИИ-продакшна Fountain 0 представила цифровую версию эпической ленты «Одиссея». Фильм под названием Odysseus: The Fall («Одиссей: Падение») доступен для просмотра на официальном сайте студии в разрешении 4K.

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