Черемуховые холода прошли, яблоневые прошли, сиреневые прошли. Теперь, видимо, ёлка цветёт.😜 Доброго утра ВТОРНИКА!.
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Черемуховые холода прошли, яблоневые прошли, сиреневые прошли. Теперь, видимо, ёлка цветёт.😜 Доброго утра ВТОРНИКА!.