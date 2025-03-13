Пакистанские военные отразили нападение на блокпост в Южном Вазиристане

Нападение террористов на контрольно-пропускной пункт армии Пакистана в округе Южный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва) с участием смертника смогли отразить пакистанские военные, уничтожив десятерых нападавших, 13 марта сообщило агентство Pakistan Today.
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