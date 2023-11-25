В выходные в Архангельской области ожидается аномально холодная погода

Северное УГМС предупреждает о понижении суточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов — с 25 по 28 ноябряСеверное УГМС предупреждает о понижении суточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов — с 25 по 28 ноябряСегодня, 25 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.