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Регион 29

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В выходные в Архангельской области ожидается аномально холодная погода

Северное УГМС предупреждает о понижении суточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов — с 25 по 28 ноябряСеверное УГМС предупреждает о понижении суточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов — с 25 по 28 ноябряСегодня, 25 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

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