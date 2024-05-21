ФОТО: SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "МЫ ПРИЕЗЖАЕМ В РОССИЮ ИМЕТЬ ВАШИХ ДЕВУШЕК": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, ОТ КОТОРЫХ СОДРОГНУЛИСЬ ДАЖЕ В МВД Ходи и оглядывайся — такой совет становится всё более актуальным для жителей русских городов, которые облюбовали мигранты.