ФОТО: SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "МЫ ПРИЕЗЖАЕМ В РОССИЮ ИМЕТЬ ВАШИХ ДЕВУШЕК": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, ОТ КОТОРЫХ СОДРОГНУЛИСЬ ДАЖЕ В МВД Ходи и оглядывайся — такой совет становится всё более актуальным для жителей русских городов, которые облюбовали мигранты.
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