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Полицейские в Амурской области задержали мужчин, перевозивших особо крупную партию наркотиков

В ходе спланированной операции полицейские МО МВД России «Михайловский» Амурской области, при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД, задержали двух граждан, у которых изъяли 5350 разовых доз наркотического вещества.

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