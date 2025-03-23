Готовимся к Пасхе: когда отмечать в 2025 году

В 2025 году православные, католики и большинство протестантов отметят Пасху 20 апреля. Этот важнейший христианский праздник символизирует победу жизни над смертью и сопровождается множеством традиций, включая освящение куличей и крашеных яиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии