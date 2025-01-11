Редчайшее космическое событие, которое можно наблюдать с Земли: 21 января все гиганты Солнечной системы будут видны на небе

Очень редкое зрелище вот-вот украсит ночное небо Земли. Вечером 28 февраля 2025 года в ночном небе одновременно появятся семь планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Меркурий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии