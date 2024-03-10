Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

Как нам предотвратить интеграцию и адаптацию мигрантов? Роман Юшков Всякому непредвзятому наблюдателю сегодня очевидно, что Россия столкнулась с серьёзной угрозой: в страну в критическом количестве, миллионами, проникают расово и культурно чуждые люди.

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