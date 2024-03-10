"Я НАЙДУ ТЕБЯ И ТВОЕГО МУЖА, МНЕ ПУТИН НЕ УКАЗ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД

Как нам предотвратить интеграцию и адаптацию мигрантов? Роман Юшков Всякому непредвзятому наблюдателю сегодня очевидно, что Россия столкнулась с серьёзной угрозой: в страну в критическом количестве, миллионами, проникают расово и культурно чуждые люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии