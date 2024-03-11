В МИД России ответили на слова замминистра обороны Британии об Армении

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на заявления заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о признании решения Армении о заморозке членства в ОДКБ и о готовности оказать Армении поддержку перед лицом «исходящих из России угроз».