В МИД России ответили на слова замминистра обороны Британии об Армении

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на заявления заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о признании решения Армении о заморозке членства в ОДКБ и о готовности оказать Армении поддержку перед лицом «исходящих из России угроз».
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