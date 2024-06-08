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ЧТО ТОЛКАЕТ РУССКИХ АКТЁРОВ В БЕЗНАДЁЖНЫЙ ПОХОД НА ЗАПАД: ПЕТРОВ, БУРУНОВ И БОРИСОВ ОТКРЫЛИСЬ ДУДЮ*

ЧТО ТОЛКАЕТ РУССКИХ АКТЁРОВ В БЕЗНАДЁЖНЫЙ ПОХОД НА ЗАПАД: ПЕТРОВ, БУРУНОВ И БОРИСОВ ОТКРЫЛИСЬ ДУДЮ*

Русские кинозвёзды XXI века по-разному воспринимают свои перспективы в Голливуде. Кто-то, как Александр Петров, надеется на триумф, другие, как Сергей Бурунов и Юра Борисов, понимают безнадёжность похода на Запад.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
этого дебила петрова терпеть просто никогда не могла ,это хитрожопый крысеныш и не более того...им до Актера как до Луны пешком,так...отребье ненужное...пусть валят ,воздух чище будет в России!
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18 час.
Андрей Тихонов
Кто звезда, Петров, не смешите.....
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5 час.
М
Мария
Впервые вижу. Что за манера называть звёздами артистов, которых никто знать не знает и видеть не видел?
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1 час.

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