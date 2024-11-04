ИИ поможет экономике России преодолеть демографические проблемы

Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, пишет РИА “Новости”, ссылаясь на заявление замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.
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