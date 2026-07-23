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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Водное поло. Финал Кубка мира (жен). Россия сыграет с Испанией в 1/2, США встретятся с Австралией

24 июля пройдут матчи 1/2 финала Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России сыграет с Испанией.

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