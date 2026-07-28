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Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. КуПС примет «Сабах», «Арарат-Армения» в гостях у «Шэмрок Роверс»

В Лиге чемпионов УЕФА продолжается 2-й квалификационный раунд. 28 июля КуПС примет « Сабах » в ответном матче, « Шэмрок Роверс » сыграет против «Арарат-Армения» .

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