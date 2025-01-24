Семья туристов отсудила тысячи долларов за черствые круассаны и заплесневелый отель

Британская семья, которая заявила, что “вернулась домой несчастной” из роскошного французского отеля после того, как ей дали черствые круассаны и вонючий номер, выиграла тысячи фунтов в качестве компенсации ущерба .
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