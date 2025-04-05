Каждую субботу в петербургском киноцентре «Родина» будут бесплатно показывать фильмы о войне

С 5 апреля по 10 мая В рамках кинопрограммы к 80-летию Великой Победы, в киноцентре «Родина» в Петербурге каждую субботу с 5 апреля по 10 мая будут бесплатно показывать фильмы режиссеров, которые были свидетелями Великой Отечественной войны, передает портал «Культура Петербурга».
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