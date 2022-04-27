В Англии за 1,3 млн фунтов проведут исследование о деменции у бывших футболистов. Экс-игроки умирают от болезни в 3,5 раза чаще, чем в среднем

В Англии начали исследование о деменции у бывших футболистов. Новое четырехлетнее исследование BrainHOPE посвящено изучению способов снижения риска развития заболевания у завершивших карьеру игроков.

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