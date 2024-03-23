Россиянам рассказали, что делать во время теракта

Действия, которые человеку следует совершать во время теракта, зависят от обстоятельств происходящего, заявил командир штурмового отряда в ДНР, эксперт по безопасности Дмитрий Дементьев в разговоре с NEWS.
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