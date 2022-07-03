Лайза Миннелли: «Если услышите, что я снова собралась замуж, ударьте меня по голове»

Спустя 50 лет после невероятного успеха в фильме «Кабаре» актриса живет в одиночестве и почти не. Лайза Миннелли Legion-Media Спустя 50 лет после невероятного успеха в фильме «Кабаре» актриса живет в одиночестве и почти не показывается на публике.