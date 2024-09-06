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Турецкий политолог рассказал об отношении Киева к переговорам с Москвой

Турецкий политолог рассказал об отношении Киева к переговорам с Москвой

В Киеве согласятся на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от Запада. В связи с этим нужно дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров в Стамбуле маловероятно, рассказал турецкий политолог Айдын Сезер, пишет РИА Новости.

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