Эксперт рассказал, как Байден может связать руки Трампу

Президент США Джо Байден может попытаться связать руки избранному президенту Дональду Трампу перед вступлением в должность и передал ему угрозу ядерной войны, разрешив Киеву наносить ракетные удары по территории России, рассказал академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.
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