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"Золотая лихорадка" Свиблова "пахнет" Андреем Костиным

"Золотая лихорадка" Свиблова "пахнет" Андреем Костиным

Кто помогает Владиславу Свиблову скупать за бесценок активы уходящих из России иностранных компаний? Как передает корреспондент УтроNews, хозяин холдинга Highland Gold, олигарх-золотопромышленник Владислав Свиблов всего за год «отбил» средства, которые вложил в покупку активов ушедшей из страны канадской группы компаний Kinross Gold - холдинг «Беринг Металл».

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