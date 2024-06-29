"Золотая лихорадка" Свиблова "пахнет" Андреем Костиным

Кто помогает Владиславу Свиблову скупать за бесценок активы уходящих из России иностранных компаний? Как передает корреспондент УтроNews, хозяин холдинга Highland Gold, олигарх-золотопромышленник Владислав Свиблов всего за год «отбил» средства, которые вложил в покупку активов ушедшей из страны канадской группы компаний Kinross Gold - холдинг «Беринг Металл».
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