Появились подробности о романе 53-летней Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером

Появились подробности о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. По данным издания, 53-летняя манекенщица сейчас одинока, а слухи о ее отношениях с 37-летним кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки из Саудовской Аравии оказались ложными.