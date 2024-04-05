Появились подробности о романе 53-летней Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером

Появились подробности о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. По данным издания, 53-летняя манекенщица сейчас одинока, а слухи о ее отношениях с 37-летним кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки из Саудовской Аравии оказались ложными.
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