Заставила Мартина плакать? Уходи с работы! Тетя Киркорова Мари жестко уволила няню детей

Что есть понятие дисциплины? Каждый человек понимает его по-разному. К тому же, кто-то воспринимает дисциплину как обязательный элемент образования детей, а затем во взрослой жизни как что-то такое, что позволяет жить в продуктивном режиме и успевать закрывать все дела.