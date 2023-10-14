Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно, а как жить евреям которые живут в не Израиля и какие последствия могут быть для них со стороны арабов и ма..."Ястреб" Нетаньях...
  • Sergey Ivanov
    Странных «друзей» выбирает себе Россия! Полуфеодальный Иран, Сирия с убитой экономикой, людоедские африканские режимы...Козырь России: Ег...
  • Марина Биченова
    Это будет ещё одна подлость против народа России.Запад "сливает" З...

Израильский учебник русской армии: Новые правила войны, без которых не победить

Израильский учебник русской армии: Новые правила войны, без которых не победить

Израиль на своём примере показал, к чему ведёт путь "договорняков" и примиренчества. Похоже, теперь еврейское государство намерено предельно жёсткими мерами исправлять свои ошибки 30-летней давности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Самое большое, что своими действиями сделал Израиль, это объединил весь арабско мусульманский мир и настроил его против себя. Даже если  арабам и придется отступить, то победа уже на их стороне. Англосаксы грамотно подставили Израиль на уничтожение своего квази государства их собственными действиями. Роль которая была отведена Израилю, англосаксами и жидомасонами ими выполнена и теперь они как государство больше не нужны. Теперь евреи по всему миру станут изгоями и будут подвержены гонениям и это в лучшем случае... Влияние на Ближнем Востоке англосаксов уходит в прошлое они его потеряют, хотя еще долго будут гадить из под тишка стараясь стравливать и играть на противоречиях в государствах Ближнего Востока. Войны всегда заканчиваются и рано или поздно все садятся за стол переговоров...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх