Израильский учебник русской армии: Новые правила войны, без которых не победить

АНГЕЛ АНГЕЛ

Самое большое, что своими действиями сделал Израиль, это объединил весь арабско мусульманский мир и настроил его против себя. Даже если арабам и придется отступить, то победа уже на их стороне. Англосаксы грамотно подставили Израиль на уничтожение своего квази государства их собственными действиями. Роль которая была отведена Израилю, англосаксами и жидомасонами ими выполнена и теперь они как государство больше не нужны. Теперь евреи по всему миру станут изгоями и будут подвержены гонениям и это в лучшем случае... Влияние на Ближнем Востоке англосаксов уходит в прошлое они его потеряют, хотя еще долго будут гадить из под тишка стараясь стравливать и играть на противоречиях в государствах Ближнего Востока. Войны всегда заканчиваются и рано или поздно все садятся за стол переговоров...