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Тренер Шотландии Кларк о 2-м выходе подряд на Евро: «Мы прогрессируем»

Тренер Шотландии Кларк о 2-м выходе подряд на Евро: «Мы прогрессируем»

«Хотел бы поблагодарить игроков за выход в финальный турнир [Евро] второй раз подряд. После Евро-2020 я говорил, что хотим вновь стать постоянными участниками, и второй выход подряд показывает, что мы прогрессируем», – сказал главный тренер сборной Шотландии.

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