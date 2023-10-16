Тренер Шотландии Кларк о 2-м выходе подряд на Евро: «Мы прогрессируем»

«Хотел бы поблагодарить игроков за выход в финальный турнир [Евро] второй раз подряд. После Евро-2020 я говорил, что хотим вновь стать постоянными участниками, и второй выход подряд показывает, что мы прогрессируем», – сказал главный тренер сборной Шотландии.