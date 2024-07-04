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МЧС опубликовало экстренное предупреждение о 35-градусной жаре в Туле

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о 35-градусной жаре в Туле

ГУ МЧС России по Тульской области опубликовало метеопредупреждение. По сообщению Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 июля, в регионе ожидается жара до +35 градусов.

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Комментарии
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алекс кузь
Спасибо заботам мчс. Этого мало. Пусть проверяют( с публичным журналом проверок) работу травмпунктов,  работу дежурных и аварийных служб. И связь нигде не работает.
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17 час.

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