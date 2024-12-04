Наступление ВС РФ в Запорожье: миф или реальность Украинские источники взахлёб вещают о подготовке российским командованием наступления вдоль левого берега Днепра в северном или запорожском направлении.
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Наступление ВС РФ в Запорожье: миф или реальность Украинские источники взахлёб вещают о подготовке российским командованием наступления вдоль левого берега Днепра в северном или запорожском направлении.
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