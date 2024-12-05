🇵🇱🔥В Польше горел очередной порт 4 декабря произошел пожар на конвейере над складом в порту Гдыня на территории HES Gdynia Bulk Terminal.
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🇵🇱🔥В Польше горел очередной порт 4 декабря произошел пожар на конвейере над складом в порту Гдыня на территории HES Gdynia Bulk Terminal.
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