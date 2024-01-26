Дайте время, «Пневматика» и «Сельмаш» выйдут на прежний уровень производства, – Баталин

За 10 лет в Крыму удалось «перезагрузить» работу целого ряда промышленных предприятий. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал гендиректор «Фиолента», руководитель регионального отделения Российского союза промышленников Александр Баталин.
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