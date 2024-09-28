Ротенберг сообщил, что Кузнецов из-за травмы выбыл на два месяца

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме нападающего команды Евгения Кузнецова. «После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером, оказалась достаточно серьёзной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии