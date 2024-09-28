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Ротенберг сообщил, что Кузнецов из-за травмы выбыл на два месяца

Ротенберг сообщил, что Кузнецов из-за травмы выбыл на два месяца

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме нападающего команды Евгения Кузнецова. «После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером, оказалась достаточно серьёзной.

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