Герой России Головин назвал увеличение доходов учителей целью "Единой России"

Роль педагога на фоне современных вызовов приобретает еще большую значимость. Учителя не только передают знания, но и способствуют формированию личности, воспитывая патриотов и профессионалов, заявил член Высшего совета «Единой России» и Герой России Владислав Головин на областном педагогическом форуме в Кирове.