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Газета.ру

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Герой России Головин назвал увеличение доходов учителей целью "Единой России"

Герой России Головин назвал увеличение доходов учителей целью "Единой России"

Роль педагога на фоне современных вызовов приобретает еще большую значимость. Учителя не только передают знания, но и способствуют формированию личности, воспитывая патриотов и профессионалов, заявил член Высшего совета «Единой России» и Герой России Владислав Головин на областном педагогическом форуме в Кирове.

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