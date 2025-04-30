Сказались одиночество и безотцовщина: как сейчас выглядят дети Пугачевой и Галкина*

Двойняшкам уже 11 лет, последние три из них они вынужденно живут вдали от родины, а родителей видят только на каникулах или по праздникам.
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