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Сам себе мастер

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Складной стол своими руками для маленькой кухни

Складной стол своими руками для маленькой кухни

В этой статье мы расскажем вам как сделать оригинальный  складной стол своими руками , который в считанные мгновения превращается из аккуратного обеденного столика в компактную и удобную рабочую поверхность! Сделать такой стол очень легко.

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