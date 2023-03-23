Налоговая проверяет собственников квартир в Петербурге: Москве и Подмосковью приготовиться?

Арендодателям предлагают стать дисциплинированными.Владельцы арендуемых квартир в Санкт-Петербурге начали массово получать «письма счастья» от налоговых органов с требованием задекларировать доходы от сдачи помещений в наем, сообщает Фонтанка.
Арендодателям предлагают стать дисциплинированными.Владельцы арендуемых квартир в Санкт-Петербурге начали массово получать «письма счастья» от налоговых органов с требованием задекларировать доходы от сдачи помещений в наем, сообщает Фонтанка.
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