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Налоговая проверяет собственников квартир в Петербурге: Москве и Подмосковью приготовиться?

Налоговая проверяет собственников квартир в Петербурге: Москве и Подмосковью приготовиться?

Арендодателям предлагают стать дисциплинированными.Владельцы арендуемых квартир в Санкт-Петербурге начали массово получать «письма счастья» от налоговых органов с требованием задекларировать доходы от сдачи помещений в наем, сообщает Фонтанка.

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