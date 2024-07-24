Россияне бросились скупать умную технику для дома

В начале лета 2024 года в России вырос спрос на умные гаджеты для дома. Самой популярной категорией товаров стали датчики протечки воды, а городами с самыми «умными» квартирами — Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
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