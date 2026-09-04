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Где вкусно поесть в Минске, проверенные места

Один из самых популярных вопросов после «А где жить?» становится «А где поесть в Минске?». Конечно, можно просто гулять по туристическим местам и заходить в любое кафе по пути, но это не мой вариант, ведь нужно накормить 10 летнего ребенка, а еще маму, у которой аллергия.

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