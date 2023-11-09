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В Тюмени следователи заинтересовались танцевавшими на проезжей части мигрантами

В Тюмени следователи заинтересовались танцевавшими на проезжей части мигрантами

Инцидент случился в ночь на 7 ноября на пересечении улиц Профсоюзной и Республики.В Тюмени местный Следственный комитет заинтересовался действиями мигрантов, устроивших танцы в центре города на перекрытой ими дороге.

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