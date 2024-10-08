Разведка США сочла победу Трампа предпочтительной для России

Разведка США предполагает, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в Штатах будет предпочтительней для России, чем победа кандидата от демократов Камалы Харрис.
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