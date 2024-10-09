Специалисты выявили превышение концентрации диоксида серы из-за ЧС в Феодосии

Такие показания стали результатом проб воздуха 9 октября Из-за пожара, произошедшего на нефтяном терминале в Феодосии, в одной из проб воздуха 9 октября выявлено превышение концентрации вредного вещества – диоксида серы.
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